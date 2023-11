Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit gut behaupteten Notierungen in die Woche gestartet. Der heimischen Leitindex ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,10 Prozent auf 3.189,41 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,15 Prozent auf 1.603,23 Zähler.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend mit geringen Zuwächsen. Positive Vorgaben lieferten zudem die asiatischen Aktienmärkte. Es stützen weiterhin die gesunkenen Zinserwartungen nach gemäßigten Aussagen der US-Notenbank Fed und einem schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht in der Vorwoche. Mangels kursbewegender Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten fehlten zum Handelsauftakt jedoch weitere Impulse.

ISIN AT0000999982