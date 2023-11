Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,1 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit geringen Zuwächsen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,10 Prozent auf 3.277,44 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime zeigte sich mit einem zarten Plus von 0,04 Prozent bei 1.643,57 Zählern. Auch im europäischen Umfeld gab es zum Sitzungsauftakt nur geringe Kursveränderungen zu sehen. Die Asien-Vorgaben waren unterdessen uneinheitlich ausgefallen.

Die Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse, nachdem in der vergangenen Wochen Inflationsdaten aus den USA die Hoffnungen auf einen weniger restriktiven Kurs der Notenbanken angefacht hatten. Diesbezüglich müssen sich die Anleger zunächst noch gedulden, da wichtige Konjunkturdaten erst im weiteren Wochenverlauf anstehen.

ISIN AT0000999982