Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,1 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag gut behauptet in den Feiertagshandel gestartet. Der ATX hielt knapp vor 10 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 3.638,2 Punkten. Gut gesucht waren im Frühhandel vor allem die beiden Ölwerte Schoeller-Bleckmann und OMV und legten jeweils gut ein Prozent zu. Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt die zu Mittag angesetzte Zinsentscheidung der Bank of England. Mit einer Zinssenkung wird zwar nicht gerechnet, von den begleitenden Kommentaren werden aber Hinweise auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf erhofft. Impulse könnten am Donnerstagnachmittag auch die in den USA anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe liefern.

mik

ISIN AT0000999982