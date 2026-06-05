Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag seine Erholungsgewinne vom Vortag zunächst behauptet. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,11 Prozent auf 6.123,24 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,06 Prozent auf 3.022,63 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld eröffnete ohne klare Richtung, wobei sich die Gewinnmitnahmen im Technologiebereich fortsetzten. Hierzulande blieben AT&S mit einem stabilen Handelsstart zunächst verschont.

Am Nachmittag steht mit dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung eine der wichtigsten makroökonomischen Veröffentlichungen an. Für die Experten der ING ist momentan vor allem die Arbeitslosenquote interessant. Sie erwarten sie bei weiter niedrigen 4,3 Prozent. Dann könne der Markt einen Haken hinter den Bericht machen. Mit Blick auf den seit Monaten marktbestimmenden Nahostkonflikt blieb die Meldungslage ruhig. Auch die Ölpreise bewegten sich daher nur wenig.

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