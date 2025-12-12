Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,11 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der ATX stieg kurz nach Sitzungsbeginn leicht auf 5.178,93 Punkte. Das ist ein Plus von 0,11 Prozent bzw. 5,81 Punkten gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag (5.173,12 Zähler). Der ATX Prime notierte bei 2.570,37 Zählern und ist damit um 0,11 Prozent oder 2,81 Punkte höher gestartet. Auch die europäischen Leitbörsen starteten freundlich in den Handel.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn, es ist im Laufe des Handelstag auch wenig zu erwarten. Für positive Impulse könnten Fortschritte in den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sorgen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte laut Medienberichten am Donnerstag ein Referendum über die Frage der territorialen Kontrolle im Osten des Landes ins Spiel gebracht.

rst/lof

ISIN AT0000999982