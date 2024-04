Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,12 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit gut behaupteter Tendenz aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,12 Prozent auf 3.569,59 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

Die EZB-Entscheidung und die anschließende Pressekonferenz der EZB-Präsidentin ziehen heute die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich, schreiben die Helaba-Analysten. Eine Zinssenkung werde von der überwiegenden Mehrheit der Akteure nicht erwartet und so sollte der Einlagenzins bei 4,00 Prozent verharren. Die Helaba-Experten erwarten, dass die Zinsen um 25 Basispunkte im Juni gesenkt und weitere Lockerungen bis Jahresende folgen werden.

Am heimischen Aktienmarkt rückte unter den Schwergewichten die Verbund-Aktie um 1,6 Prozent vor. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 0,4 Prozent. OMV-Anteilsscheine stärkten sich um 0,6 Prozent. Erste Group gaben hingegen um 0,3 Prozent nach.

spa/ste

ISIN AT0000999982