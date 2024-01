Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,14 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,14 Prozent auf 3.436,19 Einheiten. Die deutlichen Vortageszuwächse von 1,38 Prozent beim heimischen Leitindex wurden damit etwas ausgeweitet. An den europäischen Leitbörsen gab es kurz nach Sitzungsauftakt eine leichterer Tendenz zu sehen.

Mit Spannung erwarten die Markteilnehmer heute die Entscheidung der EZB und die begleitenden Kommentare hinsichtlich der weiteren Perspektiven der Geldpolitik, bevor sich in der kommenden Woche der Blick auf die US-Notenbank und deren FOMC-Meeting richtet, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Die Zinssenkungserwartungen sind beiderseits des Atlantiks ausgeprägt und somit besteht latent das Risiko einer Enttäuschung, sollten klare Bekenntnisse der EZB und der Fed für einen umfänglichen Zinssenkungszyklus ausbleiben, hieß es weiter von den Experten.

ste/ger

ISIN AT0000999982