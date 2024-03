Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,16 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.358,44 Zählern um 5,3 Punkte oder 0,16 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.353,14).

Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit leichten Zugewinnen. Marktbeobachter verwiesen auf gute Ergebnisse von Oracle am Vorabend nach Börsenschluss in den USA. Das datenseitige Interesse gilt heute vor allem den US-Verbraucherpreisen, die am frühen Nachmittag anstehen.

Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich Vienna Insurance Group nach Zahlen 1,3 Prozent befestigt. Auch Mayr-Melnhof hat Ergebnisse vorgelegt - die Aktien büßten im Frühhandel 2,3 Prozent ein.

ger/sto

ISIN AT0000999982