Wiener Börse startet gut behauptet - ATX plus 0,18 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.090,36 Zählern um 5,54 Punkte oder 0,18 Prozent über dem Montag-Schluss (3.084,82). Auch das europäische Umfeld startete freundlich in die Sitzung.

Marktbeobachter verwiesen auf den robusten Handelsausklang an der Wall Street am Vorabend sowie auf solide Asien-Börsen. Datenseitig haben Marktteilnehmer heute Vormittag die Ergebnisse der ZEW-Umfrage im Blick. Am Nachmittag sorgt dann in den USA die Industrieproduktion für Aufmerksamkeit.

ger

ISIN AT0000999982