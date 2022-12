Wiener Börse startet gut behauptet in den Handel

Die Wiener Börse ist am Freitag vor Weihnachten gut behauptet in den Handel gestartet. Das Umsatzvolumen dürfte in den letzten Tages des Jahres deutlich abnehmen. Der ATX steigerte sich um 9.10 Uhr um 0,17 Prozent bei 3.123,05 Einheiten.

Nachdem in der Früh Wirtschaftswachstumszahlen aus Spanien für das dritte Quartal gegenüber dem Vorjahr besser ausgefallen waren als erwartet, werden am Nachmittag noch wichtige Daten aus den USA veröffentlicht. Publiziert werden die Konsumausgaben für Dezember, an denen sich die Federal Reserve bei ihren Zinsentscheidungen orientiert.

sto/mik

ISIN AT0000999982