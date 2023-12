Wiener Börse startet gut behauptet in den Handel

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX erhöhte sich gegen 9.40 Uhr um 0,11 Prozent auf 3.294,43 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,06 Prozent auf 1.651,60 Zähler hinauf.

Unterstützung erhalten Börsen in Europa von einem starken Schluss an der Wall Street am Vorabend. Der Dow Jones hatte am Donnerstag nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit zwei Jahren erklommen.

Am Berichtstag dürften wichtige Datenveröffentlichungen rar sein. Herausgegeben wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten. Laut Experten der Helaba scheint eine Stimmungsaufhellung auf nationaler Ebene möglich zu sein, "wobei die Expansionsschwelle von 50 Punkten aber wohl nicht erreicht werden kann."

Darüber hinaus werden sich Währungshüter zu Wort melden, sowohl von der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch von der Federal Reserve.

ISIN AT0000999982