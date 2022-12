Wiener Börse startet gut behauptet in den Handelstag

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel gut behauptet aufgenommen. Der ATX notierte gegen 9.20 Uhr um magere 0,05 Prozent höher bei 3.233,07 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen ging es nach den sehr starken Vorgaben von der Wall Street deutlicher nach oben.

Positiv aufgenommene Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatten an den US-Börsen am Vorabend beflügelt. Powell hatte unter anderem in Aussicht gestellt, dass im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte.

Der heimische Leitindex wird von den Kursabschlägen der schwergewichteten Banken eingebremst. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,1 Prozent und die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,4 Prozent verbuchen.

Im Technologiebereich gewannen AT&S um 3,3 Prozent. Telekom Austria verteuerten sich um 1,9 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982