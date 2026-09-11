Wiener Börse startet höher - ATX auf Rekordhoch

Unbeeindruckt von weiterhin hohen Ölpreisen und negativen Übersee-Vorgaben hat der österreichische Leitindex am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht. Gleich zum Handelsstart stieg der ATX um 0,62 Prozent auf 6.912,70 Punkte. Bereits in den Vortagen hatte er sich dem negativen europäischen Umfeld weitgehend entziehen können, wodurch sich auch auf Wochensicht ein Plus von 0,8 Prozent andeutet.

Für den ATX Prime ging es um 0,59 Prozent auf 3.391,64 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld tendierte ebenfalls freundlich. Am Ölmarkt lag der Preis der Referenzsorte Brent zuletzt bei knapp 106 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau vom europäischen Handelsschluss am Donnerstag. Freitagfrüh war der Preis zwischenzeitlich noch auf fast 110 Dollar geklettert.

spa/rst

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