Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.15 Uhr, kurz nach Sitzungsbeginn, mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 3.934,11 Einheiten. Damit konnte der ATX zum Start die gestrigen Verluste fast gänzlich wieder aufholen.

Am heutigen Handelstag stehen vor allem die offiziellen Arbeitslosenzahlen aus den USA im Fokus. Die US-Notenbank richtet ihr Vorgehen unter anderem auch nach der Entwicklung am Arbeitsmarkt aus, wonach die Zahlen auch an den Börsen mit Interesse verfolgt werden dürften.

ISIN AT0000999982