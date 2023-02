Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,7 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit klaren Aufschlägen in den Handel gestartet. Positive Vorgaben kamen aus New York, nachdem am Vorabend der US-Notenbankchef Jerome Powell laut Einschätzung der meisten Marktteilnehmer keine aggressivere Haltung in der Geldpolitik signalisiert hat. Der österreichische Leitindex ATX legte bis kurz nach 9.10 Uhr um 0,72 Prozent auf 3.411,95 Zähler zu. Der ATX Prime gewann 0,66 Prozent auf 1.713,49 Punkte.

Am heimischen Markt stehen am Mittwoch nach Zahlen die Aktien der voestalpine im Fokus. Der Linzer Stahlkonzern hat seine Gewinne in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 deutlich ausgebaut. Laut einem Kommentar der Erste Group entspräche das Resultat den Erwartungen. Die Titel legten 3,1 Prozent zu.

spo/mik

ISIN AT0000999982