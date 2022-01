Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,85 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag in der Früh mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Positive Vorgaben kamen aus Übersee. In den USA waren am Freitag Gewinne verbucht worden und auch in Asien gab es zuletzt mehrheitlich Zuwächse. Um 9.20 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX um 0,85 Prozent höher bei 3.870,11 Einheiten. Der marktbreite ATX Prime gewann 0,86 Prozent auf 1.938,43 Punkte.

Im Fokus stehen heute einerseits Wachstumsdaten aus der Eurozone und andererseits deutsche Inflationszahlen. "Wir gehen davon aus, dass der Hochpunkt der Inflation im Dezember 2021 erreicht wurde und es nun zu einer rückläufigen Entwicklung kommen wird", schrieben die Analysten der Helaba. Sollte sich der Preisdruck als hartnäckiger erweisen und der Rückgang geringer ausfallen als erwartet, würde der Druck auf die Notenbank zunehmen, schneller von ihrer ultralockeren Geldpolitik abzurücken.

Wie von Fachleuten schon länger erwartet ist indes die heimische Wirtschaft im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres wegen erneuter Corona-Einschränkungen geschrumpft. Gegenüber dem Vorquartal lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent tiefer. Im Jahresabstand wuchs das BIP jedoch um 5,4 Prozent, hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für seine Schnellschätzung errechnet.

sto/mik

ISIN AT0000999982