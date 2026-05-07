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07.05.2026 09:11:00
Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt weitere 0,5 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel nach den deutlichen Vortageszuwächsen erneut im Plus aufgenommen. Der Leitindex ATX gewann kurz nach Sitzungsauftakt 0,53 Prozent auf 5.999,58 Einheiten. Zur Wochenmitte war er um fast drei Prozent hochgesprungen. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es am Berichtstag mit den Aktienkursen etwas weiter nach oben. Erneut positive Vorgaben hatte die Wall Street geliefert.
Der Nahost-Konflikt ist laut Helaba-Analysten weiterhin das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Zuletzt gab es Entspannungssignale, demnach seien die USA und der Iran einer Vereinbarung für ein Kriegsende nahe. Entsprechend nahm die Risikobereitschaft am Mittwoch deutlich zu. Nun warten die Marktteilnehmer auf weitere konkrete Schritte im USA-Iran-Konflikt.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Lenzing mit einer Zahlenvorlage in den Fokus.
ste/ger
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