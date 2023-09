Wiener Börse startet höher - ATX legt 0,4 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,40 Prozent auf 3.202,27 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,37 Prozent auf 1.620,00 Punkte zu. Damit setzt der Wiener Markt seinen Aufwärtstrend vom Vortag fort - Impulse könnte im Verlauf zusätzlich der heutige große Verfallstag liefern.

Am sogenannten "Hexensabbat" laufen an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. An solch einem Tag kommt es mitunter zu stärkeren Kursschwankungen, weil größere Marktakteure die Kurse in die von ihnen gewünschte Richtung beeinflussen wollen. Zudem wirkt die EZB-Zinserhöhung vom Vortag nach. "Die Aussicht darauf, dass der Zinserhöhungszyklus in der Eurozone womöglich beendet ist, hat die Stimmung am Aktienmarkt verbessert", schreiben die Experten der Helaba zur allgemeinen Marktlage.

In Wien rutschten Lenzing kurz nach Sitzungsbeginn um satte 8,2 Prozent ab. Der Textilfaserhersteller hat am Vorabend nach Börsenschluss seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 nach unten revidiert. Sehr fest zeigten sich dagegen Andritz (plus 2 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 1,6 Prozent).

