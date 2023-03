Wiener Börse startet höher - ATX legt 0,64 % zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch klar fester in den Handel gestartet. Rund eine Viertelstunde nach dem Auftakt stand der ATX 0,64 Prozent höher bei 3.082,90 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime kletterte um 0,60 Prozent auf 1.562,27 Zähler hoch. Auch an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten ging am in der Früh nach oben.

In Sachen Bankenkrise zeichne sich eine Beruhigung ab, schreiben die Analysten der Helaba. "Zwar ist das Misstrauen der Marktteilnehmer erhöht und die Grundstimmung von Nervosität geprägt, je länger es aber keine negativen Schlagzeilen gibt, desto stärker nimmt die Risikobereitschaft zu", so die Marktexperten.

Dementsprechend legten in Wien die schwergewichteten Bank-Aktien deutlich zu. Die Titel von Erste Group und Bawag gewannen jeweils 1,4 Prozent an Wert. Bei Raiffeisen International (RBI) ging es um 1,1 Prozent nach oben.

Die Papiere des Luftfahrtzulieferers FACC stiegen nach Zahlenvorlage um 0,9 Prozent.

ISIN AT0000999982