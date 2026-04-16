Wiener Börse startet höher - ATX plus 0,4 Prozent

Nach der leichten Konsolidierung zur Wochenmitte hat sich der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag wieder nach vorne gewagt. Der ATX stieg zum Handelsstart um 0,41 Prozent auf 5.906,43 Punkte und näherte sich so wieder seinem Rekordhoch an. Für den ATX Prime ging es um 0,38 Prozent auf 2.921,61 Zähler hinauf.

Das europäische Umfeld eröffnete ebenfalls mit einer freundlichen Tendenz. Rückenwind kam von Übersee, wo der S&P-500 am Vorabend ein neues Allzeithoch erreicht hatte. "Derzeit setzen Marktteilnehmer auf fortgesetzte Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran", schreiben die Analysten der Helaba: "Die Risikobereitschaft ist gestiegen und die Renditen sind im Zuge rückläufiger Energiepreise gesunken."

spa/ste

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