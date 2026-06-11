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11.06.2026 09:17:00

Wiener Börse startet höher - ATX plus 0,5 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag moderat höher in den Handel gestartet. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,49 Prozent auf 5.998,28 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,46 Prozent auf 2.961,03 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld tendierte noch richtungslos.

Neben einem weiteren Schlagabtausch am Persischen Golf steht die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte gilt am Markt praktisch als ausgemacht.

Kursgewinne im Bankensektor stützten den heimischen Leitindex. Zudem legten Do&Co nach Zahlen gut vier Prozent zu und erholten sich so etwas von den jüngsten Abschlägen. Der Caterer meldete für das Geschäftsjahr 2025/26 Umsatz- und Gewinnanstiege und übertraf zudem die Konsensschätzungen.

spa/ste

ISIN AT0000999982

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Nach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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