Wiener Börse startet höher - ATX plus 0,54 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg kurz nach Sitzungsbeginn um 0,54 Prozent auf 6.595,68 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,49 Prozent auf 3.234,84 Zähler hinauf. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Kursgewinnen.

Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Allerdings bleibt die Lage an den Finanzmärkten angespannt, die Volatilität ist erhöht. Datenseitig richtet sich das Interesse zu Wochenschluss auf das Michigan Sentiment, einem wichtigen Frühindikator, der die Stimmung der US-Verbraucher misst.

Aktien der OMV zeigten sich im Frühhandel gut zwei Prozent im Minus. Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das Ergebnis des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro. Wie das Unternehmen am Freitag im Trading Update mitteilte, schlagen die Abgaben als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitierte der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge.

ger/rst

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