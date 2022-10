Wiener Börse startet höher in den Handelstag

Nach vorbörslichen Abgaben ist die Wiener Börse am Montag in der Früh dennoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte um 9.15 Uhr um 0,54 Prozent auf 2.764,60 Zähler zu. Für den ATX Prime ging es um 0,51 Prozent auf 1.394,20 Einheiten hinauf.

Neben EZB-Redebeiträgen findet sich heute lediglich das regionale Stimmungsbarometer der US-Industrie im Datenkalender wieder. Veröffentlicht wird der Empire-State-Index der Fed of New York, der Hinweise auf die wirtschaftliche Expansionsgeschwindigkeit geben dürfte.

sto/mik

ISIN AT0000999982