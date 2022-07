Wiener Börse startet höher in den Mittwochshandel

Die Wiener Börse ist am Mittwoch höher in den Handel gestartet, nachdem am Vortag deutliche Verluste verbucht worden waren. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr um 0,65 Prozent befestigt bei 2.797,40 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,61 Prozent auf 1.418,53 Zähler hinauf.

"Die Finanzmärkte bleiben in einer nervösen Grundstimmung und einem anhaltenden Risk-off-Modus", schrieben die Analysten der Helaba in der Früh. Konjunktursorgen seien dabei gleichermaßen vorhanden wie die Furcht vor einer hohen Inflation.

Die Blicke richten sich laut den Helaba-Experten am heutigen Handelstag vor allem auf den ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes in den USA, wobei die Vorgaben negativ seien. Potenzial zur Enttäuschung sehen die Fachleute, weswegen die bereits erwähnten Konjunktursorgen weitere Nahrung erhalten dürften.

sto/ste

ISIN AT0000999982