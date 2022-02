Wiener Börse startet höher nach jüngsten Abschlägen, ATX +1,0%

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel im Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 1,04 Prozent auf 3.706,11 Punkte zu. Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsansatz nach dem jüngsten satten Abwärtsschub wegen der Ukraine-Russland-Krise.

Der ATX hatte an den vergangenen vier Handelstagen jeweils ein sattes Minus von mindestens 1,6 Prozent hinnehmen müssen. Auch die europäischen Leitbörsen legten in den ersten Handelsminuten am Berichtstag zu.

Die Verunsicherung der Anleger bezüglich der weiteren Entwicklungen in der Ukraine ist aber sehr hoch, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Finanzmärkte werden auch weiter von den Nachrichten über den Russland-Ukraine Konflikt bestimmt, hieß es weiter.

ste/mik

ISIN AT0000999982