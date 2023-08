Wiener Börse startet höher - UBM allerdings klar im Minus

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX steigerte sich gegen 9.30 Uhr um 0,47 Prozent auf 3.129,99 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,45 Prozent auf 1.585,25 Zähler. Die Vorgaben aus Asien und den USA waren zuletzt mehrheitlich höher.

Am Berichtstag rückt das heute anlaufende Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe in den Fokus. "Auf der Agenda dürfte unter anderem eine potenzielle Erweiterung der Gruppe stehen. Über 40 Länder des globalen Südens haben Interesse angemeldet", schrieben die Experten der Helaba. Das datenseitige Interesse richtet sich laut Helaba auf die Verkäufe bestehender US-Eigenheime. "Es wird mit einem unveränderten Wert gerechnet", so die Analysten.

Unter den Einzelwerten zog der Immobilienentwickler UBM die Aufmerksamkeit auf sich. Er rechnet im ersten Halbjahr 2023 mit einem Verlust von bis zu 35 Mio. Euro. Bis zum Jahresende soll der Verlust halbiert werden, teilte UBM in einer Aussendung mit. Die Aktie gab daraufhin klar noch und verlor zuletzt 8,5 Prozent.

sto/kve

ISIN AT0000999982