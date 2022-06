Wiener Börse startet im Minus - ATX gibt 0,14 Prozent nach

Die Wiener Börse hat sich am Freitag kurz nach Sitzungsbeginn mit leichten Kursverlusten gezeigt. Zwar startete der heimische Leitindex ATX noch mit einem kleinen Plus in die Sitzung, rutschte aber rasch wieder ins negative Terrain und verlor bis 9.15 Uhr 0,14 Prozent auf 3.010,03 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,11 Prozent auf 1.524,11 Zähler.

Schon am Donnerstag war es in Wien abwärts gegangen - eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz hatte an den Börsen weltweit für trübe Marktstimmung gesorgt. Für unerwartete Kursbewegungen könnte zum Wochenausklang auch der heutige große Verfallstag sorgen, an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen.

Meldungsseitig und auch von Analystenseite blieb es in Wien bisher sehr ruhig. Erneut schwächer notierten OMV, die Aktien des Ölkonzerns büßten bisher 1,9 Prozent ein. Die OMV-Raffinerie Schwechat läuft nach dem schweren Unfall derzeit nur mit einem Fünftel ihrer Kapazität. Auch voestalpine verloren 1,5 Prozent. Bankaktien lagen gegen den allgemeinen Markttrend im Plus - Raiffeisen Bank Interntional gewannen bisher 0,9 Prozent, Erste Group legten 0,7 Prozent zu, BAWAG sahen ein Plus von 0,5 Prozent.

kat

ISIN AT0000999982