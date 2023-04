Wiener Börse startet im Minus - ATX verliert 0,20 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit leichten Kursverlusten aufgenommen. Der Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 0,20 Prozent auf 3.228,17 Punkte nach, der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,21 Prozent auf 1.629,55 Einheiten. Schwache Vorgaben von der Wall Street trübten auch hierzulande die Börsenstimmung.

In den USA hatten sich am Dienstag die Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung verschärft. Außerdem gab es schlechte Nachrichten vom Finanzsektor: Bei der im Zuge der US-Bankenkrise in Schieflage geratenen Regionalbank First Republic Bank zogen die Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich mehr Gelder ab als erwartet, woraufhin die Aktie um fast die Hälfte einbrach.

Die belastete knapp nach Sitzungsstart auch einige der heimischen Bankenwerte. Erste Group büßten bisher 1,2 Prozent ein, Raiffeisen Bank International gaben um 0,5 Prozent nach. Unter den ATX-Schwergewichten zeigten sich Verbund (plus 1 Prozent) und voestlpine (plus 0,9 Prozent) dagegen fester.

