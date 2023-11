Wiener Börse startet im Minus - ATX verliert 0,36 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Kursverlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 0,36 Prozent auf 3.190,38 Zähler nach. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,35 Prozent auf 1.602,12 Zähler. Überwiegend negative Vorgaben aus Asien und den USA drückten auch hierzulande die Stimmung.

An der Wall Street hatten am Vorabend Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell belastet. Die US-Währungshüter seien "nicht überzeugt", dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv sei, erklärte Powell in einer Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF). Datenseitig steht vor dem Wochenende eine wichtige Verbraucherumfrage, das Michigan Sentiment, im Fokus.

Meldungen zu Einzelwerten blieben bisher Mangelware. Eine Analystenstimme kam zur Raiffeisen Bank International. Die Deutsche Bank hat das Kursziel von 15 auf 17 Euro angehoben und die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt. Die Titel des Geldinstituts verloren bisher 0,33 Prozent auf 15,22 Euro. Auch die Branchenkollegen BAWAG (minus 0,1 Prozent) und Erste Group (minus 0,7 Prozent) lagen im negativen Terrain.

ISIN AT0000999982