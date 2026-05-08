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08.05.2026 09:20:00
Wiener Börse startet im Minus - ATX verliert 0,8 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag die Korrekturbewegung vom jüngsten Rekordhoch zunächst fortgesetzt. Im Fokus bleibt die fragile Lage im Nahen Osten, wo Hoffnungen auf einen baldigen Frieden zuletzt erneut der Ernüchterung gewichen sind. Trotz der Waffenruhe lieferten sich die USA und der Iran in der Straße von Hormuz zuletzt wieder militärische Auseinandersetzungen.
Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,76 Prozent auf 5.896,08 Punkte. Am Donnerstag war der Leitindex erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 6.000 Punkten geklettert, bevor die Gewinne im Verlauf wieder abschmolzen. Für den ATX Prime ging es um 0,70 Prozent auf 2.917,54 Zähler hinab. Klare Verluste wurden auch im europäischen Umfeld verzeichnet.
spa/rst
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