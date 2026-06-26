Wiener Börse startet im Minus - ATX verliert 1,1 Prozent

Nach dem Stabilisierungsversuch am Vortag ist der ATX am Freitag schon wieder unter Druck geraten. Der österreichische Leitindex fiel in den ersten Handelsminuten um 1,09 Prozent auf 6.417,58 Punkte. Damit fiel das Börsenbarometer weiter von seinem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch ab, womit sich Wochensicht nun ein Verlust von 1,7 Prozent anbahnt. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 1,11 Prozent auf 3.157,73 Zähler hinab.

Verluste wurden auch im europäischen Umfeld verbucht. Schwache Vorgaben lieferten die asiatischen Börsen, wo die Investoren wegen neu aufgeflammter Sorgen vor hohen Bewertungen bei KI-Aktien Gewinne mitnahmen. In Wien zeigte sich dies bei AT&S-Papieren. Die diesjährigen ATX-Überflieger kamen um weitere 8,3 Prozent zurück.

spa/rst

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