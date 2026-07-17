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17.07.2026 09:20:00
Wiener Börse startet im Minus - ATX verliert 1,2 Prozent
Am Wiener Aktienmarkt hat sich die leichte Kursschwäche der Vortage vor dem Wochenende noch einmal verschärft. Der ATX fiel am Freitag in den ersten Handelsminuten um 1,24 Prozent auf 6.379,29 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von 1,6 Prozent an. Für den ATX Prime ging es im frühen Handel um 1,17 Prozent auf 3.143,33 Zähler hinab.
Auch das europäische Umfeld eröffnete leichter. Sehr schwache Vorgaben lieferten die asiatischen Börsen. Vor allem in Tokio sowie zuvor schon an der US-Technologie-Börse Nasdaq standen einmal mehr besonders Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machen viele Anleger weiter Kasse.
Im Nahen Osten führten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort, jedoch ohne größere Auswirkungen auf die Ölpreise. Die Marktteilnehmer hätten sich jedoch bereits an das Szenario eines gescheiterten Friedensabkommens gewöhnt, schreiben die Marktbeobachter der Helaba. Von einer deutlich erhöhten Risikoaversion könne derzeit nicht gesprochen werden.
spa/rst
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