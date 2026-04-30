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30.04.2026 09:54:00
Wiener Börse startet im Minus - Erste Group nach Zahlen schwach
Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex ATX fiel zuletzt um 0,78 Prozent auf 5.788,29 Punkte. Belastet wurde der ATX vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten Aktie der Erste Group. Die Titel verloren nach Meldungen von Quartalszahlen der Bank im Frühhandel 4,0 Prozent. Gut wurden hingegen die OMV-Zahlen aufgenommen. Die Aktien des Ölkonzerns legten 1,3 Prozent zu.
Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte vom jüngsten Höhenflug der Ölpreise. Der Preis für die Referenz Ölsorte Brent kletterte zuletzt auf den höchsten Stand seit Anfang 2022.
mik/ste
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