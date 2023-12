Wiener Börse startet im Plus, ATX gewinnt 0,15 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit etwas höheren Kursen aufgenommen. Der ATX verbesserte sich kurz nach Handelsstart um 0,15 Prozent auf 3.284,18 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Minuten eine freundliche Tendenz zu sehen.

Die Aussicht, dass möglicherweise im kommenden Jahr die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks sinken könnten unterstützt weiterhin die Stimmung der Aktienanleger. Im Fokus stehen in diesem Sinne vor allem die heute zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen aus dem Euroraum, sowie die Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben in den USA.

Am heimischen Markt stehen veröffentlichte Quartalszahlen von CA Immo, Immofinanz und der Vienna Insurance Group im Blickfeld der Akteure.

ste/ger

ISIN AT0000999982