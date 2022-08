Wiener Börse startet im Plus - ATX gewinnt 0,17 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag im Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich gegen 9.15 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.010,39 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es nach starken Vorgaben von der Wall Street überwiegend nach oben. An den US-Börsen hatten am Mittwochabend besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten beflügelt.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene voestalpine mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der Stahlkonzern hat den Quartalsgewinn auf 615 Mio. Euro, nach 259 Mio. im Vorjahreszeitraum, mehr als verdoppelt. Laut Analysten von der Erste Group wurden die wichtigsten vorläufigen und starken Ergebnisse bestätigt. Die voest-Aktie schwächte sich dennoch um 4,6 Prozent ab.

Als Stütze für den ATX erwiesen sich die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International mit Zuwächsen von 1,4 bzw. 1,6 Prozent.

ISIN AT0000999982