Wiener Börse startet im Plus - ATX gewinnt 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas höher aufgenommen. Der ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt um 0,30 Prozent auf 3.518,56 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten eine freundliche Tendenz zu sehen.

Die internationalen Finanzmärkte werden laut Helaba-Analysten vor allem von einem Thema beherrscht, dem Ausbleiben von Zinssenkungssignalen in den USA. "Währenddessen schwebt zwar eine mögliche Eskalation im Konflikt Israels mit dem Iran wie ein Damoklesschwert über den Kursen risikoreicherer Anlagen, einen nachhaltigen Impuls in Richtung einer er höhten Risikoaversion im Investitionsverhalten gab es aber bisher nicht", formulierten die Experten weiter.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Erneut aufwärts ging es mit den Aktienkursen der schwergewichteten Banken. BAWAG verteuerten sich um 1,5 Prozent und Erste Group legten 0,6 Prozent zu. Raiffeisen Bank International steigerten sich um vergleichsweise moderate 0,2 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982