Wiener Börse startet im Plus - ATX gewinnt 0,31 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch im Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich gegen 9.40 Uhr um 0,31 Prozent auf 3.005,33 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Mit den jüngsten Spannungen zwischen China und den USA wegen Taiwan im Blick verhielten sich die Anleger zurückhaltend.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Lenzing mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld. Die Aktie des Faserherstellers reagierte mit einem klaren Minus von 4,3 Prozent. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von leicht verfehlten Erwartungen.

Nach oben ging es mit den schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,4 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,8 Prozent einstreifen.

ste/spa

ISIN AT0000999982