Wiener Börse startet im Plus, ATX gewinnt 0,33 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit Zugewinnen aufgenommen. Gegen 9.15 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 3.037,59 Punkten. Bereits am Vortag hatte der ATX zugelegt, nachdem er zuvor eine viertägige klare Abwärtsbewegung absolviert hatte. Auch mit den Aktienkursen an den europäischen Leitbörsen geht es kurz nach Handelsauftakt nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt gewannen die Aktien der Addiko Bank nach Zahlenvorlage 3,3 Prozent. Die schwerer gewichteten Banken Bawag, Erste Group und Raiffeisen Bank International gaben hingegen zwischen 0,3 Prozent und ein Prozent nach.

Die OMV-Papiere legten ein Prozent auf 45,95 Euro zu. Hier haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel von 68 Euro auf 66 Euro leicht nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

ste/spo

ISIN AT0000999982