Wiener Börse startet im Plus, ATX gewinnt 0,48 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit Zuwächsen aufgenommen. Der Leitindex ATX steigerte sich kurz nach Handelsstart um 0,48 Prozent auf 3.275,41 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach starken US-Vorgaben klar ins Plus.

An den US-Börsen hatten rückläufige Inflationszahlen merklich beflügelt. "Hoffnungen, dass der nächste Zinsschritt in den USA nach unten gerichtet sein könnte, haben das Interesse an Risikoassets geweckt", formulierten die Helaba-Analysten in der Früh in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich die AT&S-Aktie mit plus 4,1 Prozent auf Erholungskurs. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers um gut 14 Prozent abgerutscht, nachdem das Unternehmen über Verhandlungen über eine Kapitalerhöhung unter anderen mit der ÖBAG berichtet hatte.

Nach Zahlenvorlage legten KapschTrafficCom um 1,1 Prozent zu.

