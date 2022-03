Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,17 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit zaghaften Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.260,12 Einheiten zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann bisher 0,14 Prozent auf 1.643,03 Zähler. Damit könnte der Wiener Markt sich zumindest wieder ein wenig von den herben Verlusten der beiden vorangegangenen Handelstage erholen, an denen es jeweils mehr als zwei Prozent nachgelassen hatte.

Von Datenseite steht heute der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Zentrum der Aufmerksamkeit - zuletzt veröffentlichte Zahlen hatten laut den Ökonomen der Helaba gezeigt, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt haben. Politisch steht weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Nach einem NATO-Sondergipfel und dem G7-Treffen sind am Donnerstagabend auch die 27 EU-Staats-und Regierungschefs zu Beratungen in Brüssel zum Krieg in der Ukraine zusammengekommen.

In Wien blieb es meldungsseitig bisher sehr ruhig. Größere Bewegung bei den Einzelwerten gab es kurz nach Handelsauftakt bei Aktien mit Bezug zur Luftfahrtbranche zu sehen - in beide Richtungen. Während Do&Co um 2,28 Prozent anzogen und auch Flughafen Wien um 1,96 Prozent zulegten, büßten Frequentis 2,53 Prozent ein. FACC verloren ebenfalls 1,63 Prozent.

Bei den schwer gewichteten Titel fielen die Kursveränderungen nur sehr zögerlich aus. Erste Group notierten gut behauptet mit plus 0,03 Prozent, auch Raiffeisen Bank International zeigten sich mit plus 0,08 Prozent nur geringfügig höher. BAWAG notierten prozentuell unverändert und OMV konnten einen kleinen Aufschlag von 0,37 Prozent verbuchen.

