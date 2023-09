Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,23 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX startete mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 3.161,30 Punkten in den September, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,22 Prozent auf 1.600,28 Einheiten.

Meldungsseitig blieb es bisher ruhig, Impulse dürften aber am Nachmittag aus den USA kommen. Dort stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes zwei Datenschwergewichte im Kalender.

Mit Blick auf die Branchen zeigten sich knapp nach Sitzungsbeginn Ölwerte sehr fest - Schoeller-Bleckmann lagen mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent an der Spitze der Kursgewinner, gefolgt von OMV, die um 1,5 Prozent nach oben kletterten. Auch Bankaktien konnten zulegen. Erste Group und BAWAG verteuerten sich jeweils um 0,6 Prozent, Raiffeisen Bank International legten 0,1 Prozent zu.

ISIN AT0000999982