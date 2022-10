Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,25 % zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Trotz negativer Vorgaben aus den USA und Asien konnte der ATX im frühen Geschäft 0,25 Prozent auf 2.793,07 Zähler zulegen. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,25 Prozent auf 1.408,66 Zähler.

Zuwächse gab es in der Früh bei den schwer gewichteten Banken Erste Group (plus ein Prozent) sowie BAWAG (plus 1,4 Prozent) zu sehen. Auch die Ölwerte von Schoeller-Bleckmann zogen 1,6 Prozent an, OMV stiegen um 0,7 Prozent. Etwas schwächer zeigten sich hingegen die Versorger Verbund (minus 0,6 Prozent) und EVN (minus 0,4 Prozent).

Zum Wochenschluss sind alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Von den Zahlen erwarten sich Marktteilnehmer Rückschlüsse auf die zukünftigen Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank Fed.

kat/spa

ISIN AT0000999982