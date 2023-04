Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,26 % zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,26 Prozent auf 3.234,37 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,28 Prozent auf 1.633,47 Zähler zu. Rückenwind kam aus den USA, dort hatte die Wall Street am Vortag mit Kursgewinnen geschlossen. Auch an Asiens Leitbörsen ging es nach oben.

Knapp nach Sitzungsbeginn zeigten sich Palfinger mit einem kräftigen Kurssprung von 4,2 Prozent. Der Kranhersteller strebt für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von über 2,4 Milliarden Euro an, wurde vorbörslich bekannt. Sehr fest notierten nach wenigen Handelsminuten auch Frequentis und Marinomed, die jeweils um 1,6 Prozent anzogen. Kursverluste gab es bei der EVN zu sehen (minus 1 Prozent).

Die Meldungslage in Wien war bisher sehr übersichtlich, von Konjunkturdatenseite dürften am Nachmittag Impulse aus Übersee kommen. Dort stehen die Einzelhandelsumsätze, Zahlen zur Industrieproduktion sowie das Michigan Sentiment, die wohl wichtigste Verbraucherumfrage in den USA, im Kalender.

kat/sto

ISIN AT0000999982