Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,6 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit weiteren Zuwächsen begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,60 Prozent bei 3.220,35 Einheiten, nachdem er bereits am Vortag starke 2,35 Prozent gewonnen hatte. Der jüngste Erholungsschub wird damit fortgesetzt und der ATX steht vor seinem 4. Plustag in Folge. An den europäischen Leitbörsen gibt es zur Wochenmitte noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt die Quartalszahlen von Semperit im Blickfeld. Der Gummi- und Kautschukkonzern hat nach dem Auslaufen der coronabedingten Sonderkonjunktur im ersten Quartal wie erwartet deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Aktie reagierte mit plus 0,2 Prozent.

Einheitlich höher zeigten sich die schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent. Raiffeisen Bank International gewannen knapp dahinter um 0,7 Prozent und die Aktionäre der Bawag konnten ein Plus von 0,4 Prozent verbuchen.

ISIN AT0000999982