Wiener Börse startet im Plus - ATX legt 0,7 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 3.293,87 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Eröffnungshandel nach oben. Unterstützt wurden die Märkte von guten Vorgaben der Aktienbörsen in Asien.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen vorerst nicht vor. Gut gesucht waren im Frühhandel Wienerberger-Aktien und stiegen um 1,9 Prozent zu. Die größten Verlierer im prime market waren Addiko mit einem Minus von 3,5 Prozent.

Impulse für die Börsen könnte jetzt der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Index des Investorenvertrauens bringen. Das Stimmungsbarometer könnte auch Hinweise auf die an den Märkten viel beachteten ZEW- und ifo-Umfragen liefern, schreiben die Analysten der Helaba. "Vor dem Hintergrund der im Trend sinkenden Gas- und Ölpreise sowie der freundlichen Aktientendenzen sollte ein Anstieg des sentix-Barometers kaum überraschen", so die Experten.

mik/spa

ISIN AT0000999982