Wiener Börse startet im Plus - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist mit moderaten Abgaben in den Freitagshandel gestartet. Rund eine halbe Stunde nach dem Auftakt stand der heimische Leitindex ATX mit minus 0,29 Prozent bei 3.025,01 Zählern. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,26 Prozent auf 1.529,29 Punkte. Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich im Frühhandel wenig bewegt.

Datenseitig könnten Anleger am Nachmittag auf US-Arbeitsmarktdaten schauen. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe seien zuletzt gestiegen, so die Marktexperten. Gleichzeitig verharre die Arbeitslosenquote aber auf sehr niedrigem Niveau. "Alles in allem steht der Arbeitsmarkt den US-Währungshütern nicht im Wege, das Leitzinsband weiter zu erhöhen", schreiben die Helaba-Analysten mit Bezug auf die US-Notenbank Fed.

Deutliche Abgaben gab es in der Früh für Ölwerte - OMV-Titel büßten 1,2 Prozent an Wert ein. Schoeller-Bleckmann gaben um 2,8 Prozent nach.

spo/spa

ISIN AT0000999982