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19.05.2026 09:28:00
Wiener Börse startet kaum bewegt - ATX bei minus 0,1 Prozent
US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben auf einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran vorerst verzichtet. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump in den sozialen Medien. Allerdings haben mehrere Vertreter der von Trump aufgeführten Golfstaaten dem "Wall Street Journal" zufolge erklärt, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt.
Trump hatte mit Blick auf eine Friedensvereinbarung wiederholt erklärt, die Zeit für den Iran laufe ab. Politische Beobachter hatten erklärt, auch ein erneuter US-Angriff auf den Iran berge viele Risiken und werde die Islamische Republik nicht unbedingt in die Knie zwingen.
moe/ger
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