27.10.2025 09:37:00

Wiener Börse startet kaum bewegt - ATX knapp über dem Freitagschluss

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag im Frühhandel kaum bewegt. Der österreichische Leitindex ATX notierte zuletzt bei 4.666,66 Punkten - ein minimales Plus von 0,01 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Freitag. Der marktbreitere ATX Prime stand prozentual unbewegt bei 2.331,84 Zählern.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China deutet sich eine Einigung an. Dies hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über ihre Zinspolitik entscheidet, erwarten die Analysten der Helaba keine Zinsänderung. "Anders stellt sich die Lage in den USA dar. Bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch deutet sich eine erneute Zinssenkung an", schreiben die Fachleute.

spo/mik

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 682,76 0,01%

