Wiener Börse startet kaum bewegt - ATX plus 0,02 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit einer wenig veränderten Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte kurz nach dem Sitzungsauftakt dünne 0,02 Prozent auf 6.009,82 Punkte zu. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen ging es im Frühhandel knapp in den Plusbereich.

Die verschärfte Lage im Nahost-Konflikt sorgt bei den Anlegern wieder für Zurückhaltung. Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. "Immerhin haben die USA die Angriffe als Reaktion auf den gestrigen Hubschrauber-Abschuss für beendet erklärt, sodass Hoffnung auf eine Fortsetzung der Verhandlungen besteht", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

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