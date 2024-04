Wiener Börse startet kaum verändert - ATX minus 0,01 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel kaum verändert aufgenommen. Der ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem winzigen Minus von 0,01 Prozent bei 3.580,84 Zählern nicht weit weg vom Vortagesschlusskurs. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen nach erneut positiven Vorgaben von den US-Börsen in die Gewinnzone. Am Vorabend hatte der Dow Jones an der Wall Street seinen 4. Gewinntag in Folge absolviert.

Angesichts der ausgebliebenen Eskalationen im Nahen Osten fassen die internationalen Anleger wieder Mut und Konjunkturzahlen spielen eine größere Rolle, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Heute stehen der deutsche ifo-Index und die US-Auftragseingänge im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

ste/spa

ISIN AT0000999982